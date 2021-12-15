Полицейские заявили, что свидетель, подозреваемый и погибший Серик Маженов были на охоте в заказнике, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Начальник отдела теринспекции ЗКО погиб от огнестрельного ранения Пресс-служба департамента полиции ЗКО распространила опровержение. - В СМИ распространяется информация о том, что трагедия имевшая место 14 декабря в Бударинском заповеднике Теректинского района произошла в результате выполнения служебных обязанностей руководителем отдела животного мира и охотничьего хозяйства старшим госинспектором 1977 года рождения во время рейда и противостояния браконьерам, - заявили в полиции. В ведомстве заявили, что данная информация не соответствует действительности. - Расследованием установлено, что все фигуранты (свидетели, потерпевший и подозреваемый ) занимались незаконной охотой в пределах заповедной зоны. Расследование продолжается. Департамент полиции ЗКО просит верить официальным источникам и воздержаться от распространения недостоверной и не проверенной информации. Департамент полиции предупреждает, что за распространение заведомо ложных сообщений предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК, - говорится в сообщении, распространённом пресс-службой департамента. О гибели руководителя отдела Областной территориальной инспекции животного мира и охотничьего хозяйства ЗКО Серика Маженова стало известно от экоактивиста Сакена Дилдахмета. Руководитель Областной теринспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Кадешев рассказал, что Серик Маженов в этот день находился в рейде. Тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что погибший инспектор скончался от выстрела охотника. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.