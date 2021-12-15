Официальное открытие спортивного мероприятия состоялось сегодня, 15 декабря, в 16:00 в Теннисном центре Уральска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске С 15 по 23 декабря в Уральске пройдет чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин. Честь нашей области защищают 10 спортсменов. Всего на чемпионате примут участие 211 боксеров со всех уголков Казахстана. Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Гостем чемпионата стал вице-президент Казахстанской федерации бокса, Олимпийский чемпион Бахтияр Артаев. Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Первыми на ринг вышли спортсмены в весовой категории до 48 килограммов - это 19-летний Даниял Сабитов из Уральска и 21-летний Темирлан Загиев из Карагандинской области. Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске К слову, наш земляк является мастером спорта, в 2020 году стал чемпионом Казахстана, а в 2021 году завоевал серебряную медаль на первенстве Азии. Из 117 боев одержал победу 107 раз. Впрочем, сегодняшний бой не стал для него исключением, и Даниял Сабитов одержал уверенную победу над своим оппонентом. Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Вторыми на ринг вышли Бекзат Абдраман из Жамбылской области и Кенже Муратулы из Алматинской области. Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске К слову, вход на чемпионат свободный, любой желающий может прийти и посмотреть спортивное мероприятие. Схватки будут проходить с 15 по 23 декабря в Теннисном центре в микрорайоне Астана ежедневно с 14:00 до 20:00. Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Как проходит чемпионат Казахстана по боксу в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА