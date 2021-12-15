Фото: пресс-служба акима Бурлинского района На XI внеочередной сессии Бурлинского районного маслихата рассмотрели вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин» людям, активно участвующим в общественной жизни района, внёсшим вклад в его развитие. Депутаты единогласно проголосовали за предложенные кандидатуры руководителей сельхозформирований Сагингали Алмашева, Леса Жантуреева, Виктора Урожая, директора ТОО «НазТур» Лесбая Елеусинова, ветерана-«афганца» Гарифуллу Жунисова, предпринимателя Серика Мурзахметова, медиаторов из Канайского, Пугачевского и Акбулакского сельских округов Татьяну Кузеняткину, Майру Сельбаеву, Жардема Сеитова. Стоит отметить, что в этом году осенью, ко Дню города звание «Почётный гражданин» получили порядка десяти человек. Всего же по Бурлинскому району насчитывается более 100 почётных граждан, но многих из них уже нет в живых. Как пояснили в районном маслихате, на сегодня из ветеранов Великой Отечественной войны почётным гражданином остаётся единственный в Бурлинском районе фронтовик - 95-летний Михаил Иванович Шепель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.