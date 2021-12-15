Проект приостановили из-за пандемии коронавируса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске начали заливать катки Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга в РСК главу управления спорта спросили о бесплатных ледовых катках, которые несколько лет подряд заливали во всех районах Алматы.
- В связи с карантинными ограничениями данный проект был приостановлен. Хочу отметить, что проект довольно дорогостоящий и в этом году, в связи с тем, что карантинные меры есть, на социальных катках сложно будет предусмотреть меры по допуску людей. Поэтому было принято решение приостановить проект, - ответил руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов.
Он добавил, что массовые катания проходят на всех стационарных ледовых площадках, и там имеются льготы для социально-уязвимых слоёв населения. Стоит отметить, что в Уральске зальют 50 катков. При этом оба региона находятся в «зелёной» зоне по COVID-19. Также, судя по фотографиям в социальных сетях, и на платных катках Алматы санитарные меры соблюдаются не всегда.