У ВОЗ нет доказательств эффективности бустерных доз против нового варианта коронавируса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстанский ученый: Не переживайте, если нет антител после прививки от КВИ Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что на сегодня новый вариант COVID-19 выявлен в 77 странах мира. Это побудило правительства запустить программы ревакцинации населения.
- Позвольте мне быть предельно ясным: ВОЗ не против ревакцинации. Мы против несправедливости. Наша главная забота - спасать жизни повсюду... Порядок имеет значение. Предоставление бустерных доз группам с низким риском тяжёлого заболевания или смерти просто ставит под угрозу жизнь тех, кто подвергается высокому риску, которые всё ещё ждут своих первичных доз, - сказал Гебрейесус.
По словам главы ВОЗ, приоритетом в каждой стране должна быть защита наименее защищённых.
- Если мы покончим с несправедливостью, мы положим конец пандемии. Если мы позволим несправедливости продолжаться, мы позволим пандемии продолжаться, - заключил Гебрейесус.
11 октября ВОЗ первый раз дала свои рекомендации по ревакцинации. Эксперты организации считают, что дополнительная прививка должна быть предложена людям с иммунодефицитом и лицам старше 60 лет, которые привились препаратами Sinovac или Sinopharm. Днём ранее министр здравоохранения Казахстана сообщал, что "Спутник Лайт" в будущем будут использовать для ревакцинации. Пока же выбор ограничен. При этом сам же Минздрав давал рекомендации по использованию разных препаратов для прохождения ревакцинации.