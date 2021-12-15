Это вопрос расстановки приоритетов - глава ВОЗ о ревакцинации
У ВОЗ нет доказательств эффективности бустерных доз против нового варианта коронавируса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что на сегодня новый вариант COVID-19 выявлен в 77 странах мира. Это побудило правительства запустить программы ревакцинации населения.
- Позвольте мне быть предельно ясным: ВОЗ не против ревакцинации. Мы против несправедливости. Наша главная забота - спасать жизни повсюду... Порядок имеет значение. Предоставление бустерных доз группам с низким риском тяжёлого заболевания или смерти просто ставит под угрозу жизнь тех, кто подвергается высокому риску, которые всё ещё ждут своих первичных доз, - сказал Гебрейесус.
По словам главы ВОЗ, приоритетом в каждой стране должна быть защита наименее защищённых.
- Если мы покончим с несправедливостью, мы положим конец пандемии. Если мы позволим несправедливости продолжаться, мы позволим пандемии продолжаться, - заключил Гебрейесус.
11 октября ВОЗ первый раз дала свои рекомендации по ревакцинации. Эксперты организации считают, что дополнительная прививка должна быть предложена людям с иммунодефицитом и лицам старше 60 лет, которые привились препаратами Sinovac или Sinopharm.
Днём ранее министр здравоохранения Казахстана сообщал, что "Спутник Лайт" в будущем будут использовать для ревакцинации. Пока же выбор ограничен. При этом сам же Минздрав давал рекомендации по использованию разных препаратов для прохождения ревакцинации.
