– Как только родители или родные поняли, что ребёнок пропал без вести, нужно сразу обращаться в полицию, в независимости от времени суток. Если задерживается позже положенного - нужно звонить. Родители ведь сами знают, когда примерно должен прийти их ребёнок. Если он отсутствует приличное время, нельзя терять ни секунды. Лучше всегда подстраховаться, - предупредили стражи порядка.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 13 декабря в отдел Айтекебийского района обратились родители 15-летнего мальчика. Их сын ушёл из дома и не вернулся. На поиски подростка ориентировали все службы полиции. Утром 15 декабря участковый инспектор полиции в подъезде своего дома обнаружил пропавшего несовершеннолетнего. Выяснилось, что он на попутке добрался до областного центра и два дня ночевал в подъездах домов.Подростка доставили в полицию и передадут родителям.