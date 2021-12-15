- Понятно теперь, почему вы на три недели рот закрыли и не могли народу объяснить по порогам. Ещё ссылались на то, что вам тут законы такие написали. Готовиться надо, когда приходите сюда, понятно? - сказал Нигматулин.Третьего декабря стало известно, что ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности» - остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. Если в этом году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то в следующем году это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке. Стоит отметить, что никаких анонсов ЕНПФ не давал. На изменение случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти». Лишь позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова. Граждане сразу запустили петицию против решения Фонда. В пресс-службе «Отбасы банка» отметили, что в день, когда стало известно об изменении «порога достаточности», от казахстанцев поступило рекордное количество (16 тысяч) заявок на использование пенсионных излишков. Девятого декабря президент Казахстана поручил продлить действие прежних порогов достаточности до первого апреля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
