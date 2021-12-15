- В отношении владельца лошади составили административный протокол по части 2 статьи 633 КоАП РК "Нарушение правил охраны и пользования полосой отвода автомобильных дорог" и статье 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлено очевидцами Как проинформировали в пресс-службе департамент полиции ЗКО, водитель автобуса King Long на втором километре дороги Аксай - Приуральный наехал на лошадь. Животное выбежало на проезжую часть.В совокупности хозяин сбитой лошади выплатит чуть более 17 тысяч тенге штрафа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.