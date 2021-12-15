микрорайон Строитель, 43,

улица Матросова, 52, 54,

улица Курмангазы , 150,

проспект Н.Назарбаев, 203

улица Ларин,10

4 микрорайон, дом 16

6 микрорайон, 66

спортивный клуб «Орал»

городской парк культуры и отдыха, правый берег реки Чаган

ледовая площадка на территории Дворца школьников

на территории СОШ №1, 13, 19, 26, 32, 34, 37, 42, 47, 48, 49, 50

в микрорайоне Балауса посёлка Зачаганск (на пересечении улиц Калменова и Жумыр-Кылыш);

улица Монкеулы, 10;

микрорайон Сарытау, недалеко от кирпичного завода по улице Азербайджанская;

в дачном сообществе Зачаганский, недалеко от частных домов по улице Бирлик;

на территории микрорайонов Меловые горки и Жаксы ауыл.

– Катки будут располагаться недалеко от жилых домов. Любой желающий может прийти туда со своими коньками и покататься бесплатно, - рассказали в городском акимате.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города, на территории Уральска, пригорода и сельских округов зальют 50 катков.Места для массового катания также организованы:В посёлке Деркул подготовлены места для пяти катков и двух горок. В посёлке Круглоозерный места для массового катания организруют на территории парка "Жастар" и на территории СОШ Серебряково. А в Желаевском сельском округе каток зальют на территории СОШ №14.К слову, также работают катки в Ледовом дворце, на стадионах "Юность" и "Становик", в детско-юношеском центре экологии и туризма, на территории торгового дома "Орал", на площади Первого Президента, в бассейне по улице Некрасова. Покататься можно и на территориях баз отдыха "Евразия", "Атамекен", "Самал", "Светлячок" и "Романтика".