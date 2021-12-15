Их начнут заливать при наступлении благоприятных погодных условий, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске открылось массовое катание на стадионе "Юность" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города, на территории Уральска, пригорода и сельских округов зальют 50 катков. Катки зальют по следующим адресам:
  • микрорайон Строитель, 43,
  • улица Матросова, 52, 54,
  • улица Курмангазы , 150,
  • проспект Н.Назарбаев, 203
  • улица Ларин,10
  • 4 микрорайон, дом 16
  • 6 микрорайон, 66
  • спортивный клуб «Орал»
  • городской парк культуры и отдыха, правый берег реки Чаган
  • ледовая площадка на территории Дворца школьников
  • на территории СОШ №1, 13, 19, 26, 32, 34, 37, 42, 47, 48, 49, 50
Места для массового катания также организованы:
  • в микрорайоне Балауса посёлка Зачаганск (на пересечении улиц Калменова и Жумыр-Кылыш);
  • улица Монкеулы, 10;
  • микрорайон Сарытау, недалеко от кирпичного завода по улице Азербайджанская;
  • в дачном сообществе Зачаганский, недалеко от частных домов по улице Бирлик;
  • на территории микрорайонов Меловые горки и Жаксы ауыл.
В посёлке Деркул подготовлены места для пяти катков и двух горок. В посёлке Круглоозерный места для массового катания организруют  на территории парка "Жастар" и на территории СОШ Серебряково. А в Желаевском сельском округе каток зальют на территории СОШ №14.
– Катки будут располагаться недалеко от жилых домов. Любой желающий может прийти туда со своими коньками и покататься бесплатно, - рассказали в городском акимате.
К слову, также работают катки в Ледовом дворце, на стадионах "Юность" и "Становик", в детско-юношеском центре экологии и туризма, на территории торгового дома "Орал", на площади Первого Президента, в бассейне по улице Некрасова. Покататься можно и на территориях баз отдыха "Евразия", "Атамекен", "Самал", "Светлячок" и "Романтика".