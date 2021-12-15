- Медицинская экспертиза показала, что 44-летний водитель был трезв. Он полностью признал свою вину. В отношении него составлено пять административных протоколов по части 1 статьи 610 и части 2 статьи 611 КоАП РК, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 13 декабря около 21:22 в 102 позвонила женщина, которая сообщила о том, что на улице Кабдолова авто чёрного цвета столкнулся с Toyota Highlander и скрылся с места происшествия. Спустя девять минут в полицию поступили ещё два аналогичных звонка. Только теперь звонившие разглядели марку авто. Водителя Mercedes вскоре задержали.

Статья 610 КоАП РК "Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, повлекшее повреждение транспортных средств".

Статья 611 КоАП РК "Оставление водителем места ДТП".

