Мужчина был трезв, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель Mercedes столкнулся с тремя авто и скрылся с места ДТП в Атырау По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 13 декабря около 21:22 в 102 позвонила женщина, которая сообщила о том, что на улице Кабдолова авто чёрного цвета столкнулся с Toyota Highlander и скрылся с места происшествия. Спустя девять минут в полицию поступили ещё два аналогичных звонка. Только теперь звонившие разглядели марку авто. Водителя Mercedes вскоре задержали.
- Медицинская экспертиза показала, что 44-летний водитель был трезв. Он полностью признал свою вину. В отношении него составлено пять административных протоколов по части 1 статьи 610 и части 2 статьи 611 КоАП РК, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Статья 610 КоАП РК "Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, повлекшее повреждение транспортных средств".

Статья 611 КоАП РК "Оставление водителем места ДТП".

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области