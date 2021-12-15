Водитель Mercedes в Атырау столкнулся с тремя авто и скрылся
Мужчина был трезв, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 13 декабря около 21:22 в 102 позвонила женщина, которая сообщила о том, что на улице Кабдолова авто чёрного цвета столкнулся с Toyota Highlander и скрылся с места происшествия.
Спустя девять минут в полицию поступили ещё два аналогичных звонка. Только теперь звонившие разглядели марку авто. Водителя Mercedes вскоре задержали.
- Медицинская экспертиза показала, что 44-летний водитель был трезв. Он полностью признал свою вину. В отношении него составлено пять административных протоколов по части 1 статьи 610 и части 2 статьи 611 КоАП РК, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Статья 610 КоАП РК "Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, повлекшее повреждение транспортных средств".
Статья 611 КоАП РК "Оставление водителем места ДТП".
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!