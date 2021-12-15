– Чемпионат не несёт коммерческий характер, поэтому призовой фонд не предусмотрен. Победители получат путёвку на участие в различных мировых первенствах, - подчеркнул Мыктыбеков.

– В январе следующего года в Узбекистане будет проходить первенство Азии среди спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет. Лучшие спортсмены получат путёвку на участие в этом первенстве. Кроме этого, победители примут участие в Азиатских играх и в кубке мира, призовой фонд которого предположительно составит два миллиона долларов, - подчеркнул Бахтияр Артаев.

В Уральске с 15 по 23 декабря пройдёт чемпионат Казахстана по боксу. В нём примут участие 211 спортсменов в возрасте от 18 до 40 лет. Официальное открытие мероприятия состоится 15 декабря в 16:00 в теннисном центре Уральска. По словам исполнительного директора Казахстанской Федерации бокса Маратбека Мыктыбекова, на чемпионате примут участие спортсмены в 13 весовых категориях.Вице-президент Казахстанской Федерации бокса, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев рассказал, что в последний раз чемпионат Казахстана по боксу проходил в Уральске в далеком 1980 году.Западно-Казахстанскую область будут представлять 10 спортсменов в разных весовых категориях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.