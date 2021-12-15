Зимой на дорогах возникают снежные заносы и обледенения, поэтому увеличивается вероятность заноса автомобиля и непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Залог безопасности на зимней дороге —  качественная резина. Если вы заранее знаете, что зима ожидается не очень холодной и вы будете преимущественно ездить по очищенным трассам, обратите внимание на нешипованные шины. Рассказываем, что собой представляет резина без шипов, и как выбрать оптимальный вариант. Черновик Особенности зимних нешипованных шин Нешипованными называют шины без шипов. Такая зимняя резина подходит для эксплуатации, когда среднесуточная температура падает ниже +7 градусов. Она хуже ведет себя на льду и укатанном снегу, зато оказывается более эффективной на твердом дорожном покрытии и в рыхлом снегу. Обеспечивает акустический комфорт при езде и не портит асфальтовое покрытие. Нешипированные покрышки отлично себя чувствуют на шершавом льду, характерном для мест с повышенной влажностью. Ко всему, в городе на чистом асфальте липучки эффективнее шипированной резины. Тормозной путь на мокром асфальте короче, чем у шин с шипами.   Общие рекомендации по выбору При выборе подходящего комплекта определите спецификацию — подходящий размер и тип шин. Отдавайте предпочтение проверенным производителям — Continental, Michelin, Nokian, Yokohama и пр. Обращайте внимание на сроки годности резины — не более 2 лет с даты производства, указанной на боковой части покрышки.