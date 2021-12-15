- Этим же приговором к штрафу в сумме 29,7 миллионов тенге привлечён руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района Аскар Шамаев. Указанные должностные лица подозревались в получении взятки в сумме два миллиона тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по строительству системы водоснабжения и не направления иска в суд о признании ТОО недобросовестным поставщиком государственных услуг, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Антикоррупционная служба сообщила, что 14 декабря приговором Талгарского районного суда осуждён экс-аким района Серикжан Ерекешев. Ему назначен штраф в размере 59,4 миллиона тенге.Приговор в законную силу не вступил.