- Кооператив «Свой ДОМ kz» подал исковое заявление в СМЭС ЗКО о применении процедуры реабилитации. Уже состоялось первое заседание. Из 300 пайщиков 243 граждан дали своё твёрдое согласие с поданным заявлением и намерены и дальше сотрудничать с Кооперативом. Мы надеемся на удовлетворение судом нашего заявления и принятия решения о применении процедуры реабилитации нашего кооператива, от которого выиграют все участники процесса, - рассказала руководитель ПКГ «Свой ДОМ kz». – По плану реабилитации будут разрешены разногласия с кредиторами (участниками Кооператива), то есть перед ними будут погашены все задолженности. Возобновится работа по договорам 13 участников, почти выкупивших свою недвижимость. И с их приобретенного имущества, находящегося в совместной собственности у Кооператива, будет снят арест, и они смогут полностью выплатить за него оставшиеся паевые взносы, а в дальнейшем окончательно оформить недвижимость на себя.

- От этого проекта ожидается очень хороший доход, до одного миллиарда семисот миллионов тенге. Мы уже получили 182 земельных акта, и они проходят процедуру госрегистрации. Участники, задействованные в этом проекте, получат все необходимые документы и возможность начать строительство своего дома в ближайшем будущем, - добавила председатель кооператива. - Хочу отметить и успокоить всех участников и кредиторов ПКГ «Свой ДОМ kz», что мы будем работать для удовлетворения желании и требовании каждого. Все обязательства с нашей стороны будут выполнены.

ПКГ «Свой ДОМ kz» начал свою работу с ноября 2016 года. Его деятельность заключалась в том, чтобы помочь гражданам, не имеющим собственного имущества – движимого и недвижимого, приобрести его на выгодных условиях. Для этого необходимо было вступить в членство Кооператива с первоначальным взносом, заключить договор и копить средства на покупку имущества по выбранной программе. С 2016 по 2019 год благодаря ПКГ «Свой ДОМ kz» более двухсот граждан не только нашей области, но и других городов страны приобрели квартиры, дома, земельные участки и автотранспорт, полностью рассчитались за них согласно договорам и стали полноправными собственниками своего имущества. Деятельность Кооператива была успешной, и в связи с этим возникла возможность выгодного проекта по освоению подаренного земельного участка размером 20 гектаров в экологическом месте в пригороде, на котором было запланировано строительство домов и необходимых социальных объектов. Но в связи с пандемией и связанными с ним последствиями, у Кооператива возникли рабочие трудности. Это вызвало недовольство 300 пайщиков, из которых 55 подали на Кооператив в гражданский суд на взыскание денег. На счета и имущество ПКГ «Свой ДОМ kz», а также на выкупаемое имущество членов Кооператива были наложены аресты, из-за которых Кооператив не смог продолжать свою деятельность, а некоторым пайщикам, которые успели приобрести недвижимость до пандемии по договорам с Кооперативом, также невозможно было оплачивать паевые взносы. По словам председателя ПКГ «Свой ДОМ kz» Гулзары Еркиналиевой, на сегодняшний день все проблемы кооператива и его участников благополучно решаются.Также более ста участников, чья недвижимость находятся у нас в залоге, могут спокойно продолжать оплачивать согласно договору купли-продажи и графика. Планируется осуществить покупки имущества для участников Кооператива, которые несмотря на сложившиеся трудности, остаются сотрудничать с Кооперативом. Помимо этого, будут уплачены все необходимые налоги. Кроме того, как сказала Гулзара Еркиналиева, по плану реабилитации возобновится реализация выгодного проекта кооператива - продажа земельных участков и строительство домов в пригородной экологичной зоне (недалеко от села Макарово, район Байтерек).ПКГ с уверенностью смотрит в будущее и располагает реально исполнимой возможностью восстановления своей платежеспособности на прежнем уровне.Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск.