В регионе ревакцинацию прошли более четырёх тысяч человек, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков, вакцины против коронавируса Минздрав закупает централизованно через "СК-Фармация". Далее препараты распределяют по медицинским учреждениям.
- На сегодня в области есть Vero Cell, QazVac и "Спутник-V". Казахстан является одной из немногих стран, которая выпускает собственную вакцину. Поэтому мы используем для вакцинации и ревакцинации QazVac, - пояснил представитель ведомства.
Для ревакцинации пока будут использовать инактивированные вакцины.
- Хочу отметить, что вакцина "Спутник-V" для ревакцинации не используется. У инактивированных вакцин первый и второй компонент идентичны и могут быть использованы. У "Спутник-V" они разные, а значит не могут применяться для ревакцинации. В России используют "Спутник Лайт", но её у нас пока нет в наличии, - рассказал Арман Калибеков.
Днём ранее министр здравоохранения Казахстана сообщал, что "Спутник Лайт" в будущем будут использовать для ревакцинации. Пока же выбор ограничен. При этом сам же Минздрав давал рекомендации по использованию разных препаратов для прохождения ревакцинации.
