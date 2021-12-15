– На фабрике я начала работать в 1959 году, – рассказывает Валентина Николаевна. – Была лекальщицей, технологом цеха, старшим инженером-технологом, главным инженером. Получила высшее профессиональное образование. Общий трудовой стаж составляет 49 лет, из них 20 лет – на посту директора.

– В 80-е годы мы решили модернизировать производство, оснастить фабрику новым оборудованием, – продолжает Валентина Шарина. – И в 1989 году заключили контракт с японской фирмой JUKI на поставку новейших в то время швейных машин. Продолжали снабжать область одеждой, школьной формой. В 1991 году предприятие было выкуплено в коллективную собственность и получило новое название – фабрика «Диана». Работа продолжалась. Заказы искали самостоятельно, и благодаря заслуженной репутации их было достаточно.

– Нам по силам создать новое производство, – считает она. – Посмотрите, во всех магазинах сегодня продаётся импортная одежда из Китая, Киргизии, Турции. Уральские мастера могут шить вещи не хуже, даже лучше по качеству и доступнее по ценам. Ведь ещё в 1997 году был заключен контракт с американской фирмой Purchasing Corp на поставку одежды в США. Продукция уральских специалистов была востребована. У меня сохранился документ, в котором прописаны объёмы поставок. Так, в 1997 году мы отправили заказчикам 99 тысяч единиц продукции, в 1998 – 166 тысяч, в 1999 – 108 тысяч. Это были женские пальто, блейзеры, жакеты, костюмы, мужские куртки. На вещах стояла маркировка: «Made in Kazakhstan». Нам нужно потрудиться, чтобы организовать в Уральске новую швейную фабрику. Пусть у Казахстана будет своя марка одежды, популярная в широких массах!

– У меня сохранились связи с японскими партнёрами, – объясняет Валентина Николаевна. – Связались с ними, рассказали о наших планах, и руководитель отделения фирмы JUKI сказал, что готов к сотрудничеству. Поставки оборудования уже начались.

– У нас заказывают спецодежду КПО б.в., Казахтелеком, другие уральские фирмы, а также предприятия Аксая, Актау, Атырау. Большие заказы отправляем в Астану, – говорит главный инженер, технолог фабрики Людмила Сергеевна Филькина. – Востребованность продукции – лучшее доказательство квалификации наших мастеров. Специалисты готовы развиваться, осваивать новые направления деятельности.

– Мы на практике познакомимся с возможностями нового оборудования, и тогда построим планы по изготовлению новых изделий, – замечает Людмила Сергеевна. – В частности, думаем начать выпуск спортивных костюмов. На новом японском оборудовании уральская фабрика сможет производить все виды швейной продукции – мужскую и женскую одежду разных фасонов, модные пальто, куртки, пуховики.

– Аким области и аким города нас поддерживают, вопрос решается, – прокомментировал директор группы компаний «Алтын Алма» Александр Елькин. – В историческом здании фабрики мы планируем обустроить учебное заведение, уже готов эскиз, который разработан ТОО «АлиханСтройПроект». Этот эскиз мы представляем вниманию наших горожан.

– Все средства, привлеченные по партнерской программе, будут вложены в наш регион. А чтобы вы могли ознакомиться, как работают ваши деньги, на наши предприятия будут организовываться экскурсии, – сказал Александр Елькин. – Предусмотрен и механизм ответственности, согласно законодательству РК, в договоре указывается, что мы даем гарантию доверенных нам средств своим имуществом. Но я хочу еще раз повторить – главное в этом проекте не только деньги, а косвенный доход в виде всех тех благ, которые принесет экономическое развитие региона. У нас будет экологическая продукция, курортная зона, чистый, благоустроенный город, будут созданы новые рабочие места, улучшены социальные условия в целом. И этим косвенным доходом, который нельзя измерить только лишь с точки зрения денег, сможет воспользоваться каждый житель области. Более того, эти нематериальные блага будут работать на наших детей, наших внуков. Если мы будем думать о том, как создать такую сильную экономику и такие комфортные условия у нас, здесь, чтобы этим пользовались наши дети, внуки, еще бы и правнукам хватило, у нас все получится.

В Уральске долгие годы успешно работало крупное швейное предприятие, которое обеспечивало своей продукцией не только Казахстан, но и другие союзные республики. Фабрика имени Клары Цеткин была основана в 1929 году. Она началась с артели, в которую вошли профессиональные портнихи. Они шили одежду горожанам на заказ. Во время Великой Отечественной войны фабрика поставляла на фронт рукавицы, белье и форму для солдат. В послевоенное время фабрика перепрофилировалась на производство верхней одежды, школьной формы. Продукция распространялась через «Казторгодежду» – не только в Казахстане, но и в других союзных республиках.Наибольшее развитие предприятие получило при директоре Валентине Николаевне Шариной. Это неудивительно – ведь она досконально изучила все рабочие процессы, начав трудовую деятельность со швеи. Сегодня Валентина Николаевна посвящает своё время и труд фабрике «Алтын Алма Стиль», чтобы вывести производство в число передовых в области.Фабрика имени К.Цеткин славилась на весь регион, а сотрудники гордились, что работают на таком предприятии. Социальная защищённость особенно привлекала молодые кадры. Людям, приезжавшим из районов, предоставлялось жильё – при фабрике было два девятиэтажных общежития. Для сотрудников построили два новых детских сада, был свой медпункт. В большом коллективе постоянно проводились праздники, работала художественная самодеятельность. В годы перестройки многие предприятия города переживали кризис, а фабрика им. К.Цеткин получила новый импульс развития.Производство работало, приносило прибыль, и городская администрация демонстрировала «Диану» как пример успешного предприятия гостям Уральска. В начале 2000-х не раз бывал на «Диане» первый президент РК Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он встречался с трудовым коллективом, знакомился с продукцией. Фабрика участвовала в областных и республиканских бизнес-форумах, получала заслуженные награды. Валентина Николаевна бережно хранит эти дипломы, а также все фотографии, связанные с фабрикой им.К.Цеткин и «Диана».Сегодня Валентина Николаевна участвует в возрождении крупного швейного предприятия на базе «Алтын Алма Стиль» в качестве консультанта.Сегодня уральцы имеют все возможности, чтобы возродить былую славу швейного производства. Специалисты имеются, налажены связи с фирмой JUKI – производителем и поставщиком швейного оборудования.Не так давно швейная фабрика «Стиль» (бывшая «Надежда») вошла в структуру «Алтын Алма». Её мощности станут базой для нового, современного производства. Сегодня предприятие специализируется на изготовлении спецодежды для рабочих, а также одежды для врачей, поваров, грузчиков. Славятся среди уральцев одеяла, корпе, подушки, постельное бельё, произведённые на фабрике «Алтын Алма Стиль». На предприятии работает чесальная машина. У населения принимается постиранная овечья и верблюжья шерсть, это сырьё идёт как наполнитель для одеял и корпе.В декабре 2021 года в Уральск прибудет первая партия нового швейного оборудования от фирмы JUKI. Для новых машин приготовлено место на фабрике «Алтын Алма Стиль».В ближайших планах руководства – перевести фабрику в другое здание, так как в существующей исторической постройке на проспекте Н.А. Назарбаева места мало, нужно больше площади для производственных мощностей. Лучшее решение – разместить фабрику в одном из пустующих зданий заводских цехов.Для успешного развития экономики области и всей страны в целом нужно поднимать промышленность. Большое современное производство – это новые рабочие места, социальные гарантии, улучшение материального положения граждан. Если через несколько лет в Казахстане появится собственный бренд одежды, это будет общая победа всех уральцев! 