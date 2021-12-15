- Мы не знаем, кто этот человек и откуда он. Единственное, что нам известно, это то, что у него огромное сердце и добрая душа. Для нас он волшебник. Мы хотим выразить искреннюю благодарность. Спасибо вам большое за ваш вклад в спасение нашей дочери. С такой поддержкой мы обязательно закроем сбор и спасём нашу малышку, - рассказал Канат Куспанов.Сумма к сбору всё ещё остается непосильной для семьи. Для выздоровления Фатиме необходим укол Zolgensma, стоимость которого составляет один миллиард тенге. Препарат уже попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире. Ситуацию усложняет то, что Zolgensma вводится только до двухлетнего возраста, а 26 ноября малышке уже исполнился годик. За короткий срок мама и папа Фатимы должны собрать 845 миллионов тенге. На данный момент собрано 155 миллионов тенге. Более полугода родители Фатимы Аскар собирают деньги на лечение дочери, у которой врачи диагностировали тяжёлое заболевание - спинальную мышечную атрофию. Частые визиты к врачам, поездки в клиники, регулярная госпитализация и бесконечные консультации со специалистами стали для них привычным делом. Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на следующие счета: Kaspi Gold + 7 707 758 71 94 Аскарулы Канат Куспанов (отец Фатимы) Номер карты: 5169 4971 8830 5951 ИИН: 940501301413 Kanat Kuspanov AO "Сбербанк" Карта ном: 4263 4333 4124 8604 8 707 758 71 94 Қанат Куспанов АО Halyk Bank Номер карты: 4405 6397 0456 5488 IBAN: KZ 246010002022461243 Kanat Kuspanov AO Jysan Bank: 5356 5020 0751 4643 8 707 758 71 94 Kanat Kuspanov Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.