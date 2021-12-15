В ТОО открыты вакансии На постоянную работу в ТД "Кама Казахстан" требуются:
  • Шиномонтажники – зарплата от 150 000 тенге.
Адреса сервисов: Шолохова , 20/2; Шолохова, 13Д; 7-й километр Саратовской трассы, строение 4/3 (Есть развозка персонала). Обращаться по телефону: +77054027230 (Александр)
  • Уборщица - зарплата 85 000 тенге Адрес: Шолохова, 20/2. Официальное трудоустройство График 5/2 Обращаться по телефону: 8 747 413 80 33, 8 777 797 03 30 (Любовь)
