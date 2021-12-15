Новую функцию представил популярный мессенджер, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay Пользователи WhatsApp теперь могут предварительно прослушать своё голосовое сообщение перед отправкой.
- Теперь вы можете предварительно прослушать своё голосовое сообщение, прежде чем нажмёте «Отправить», - говорится в сообщении компании в Twitter.
Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция для голосовых сообщений. С первого ноября приложение перестало работать на смартфонах под управлением Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 и KaiOS 2.5.0.