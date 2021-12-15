Главный санитарный врач Алматы рассказал, сколько привитых жителей заразились COVID-19 после получения той или иной вакцины. Когда можно ревакцинироваться казахстанцам, привившимся QazVac Фото с сайта премьер-министра Жандарбек Бекшин записал видеообращение. Он рассказал, что департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы с апреля ведёт мониторинг заболеваемости коронавирусом после полного курса вакцинации (42-45 дней). Из более чем 987 тысяч привитых граждан COVID-19 заразились 3 239 человек.
- После получения полного курса вакцинации в Алматы ситуация по заболеваемости в удельном весе выглядит следующим образом: «Спутник V» - 0,37%, Hayat-Vax - 0,26%, CoronaVac - 0,19%, QazVac - 0,17%. Стоит отметить, что у подавляющего большинства заболевание протекало в лёгкой форме. Наименьшее количество заболеваний регистрируется после вакцинации QazVac, - сказал Жандарбек Бекшин.
Санврач отметил, что вакцину изготовили на основе варианта штамма, который выделен от больных в Алматы. По заявлению заместителя по лечебной работе городской инфекционной больницы, после вакцинации отечественной вакциной у пациентов наблюдается меньше всего побочных проявлений по сравнению с другими вакцинами, а также отмечается более пролонгированное действие. Накануне стало известно, что для ревакцинации в Казахстане пока доступен только QazVac, так как обе его дозы идентичны по составу. Ревакцинация в стране началась в конце ноября. Её на 14 декабря прошли 136 тысяч человек.