- После получения полного курса вакцинации в Алматы ситуация по заболеваемости в удельном весе выглядит следующим образом: «Спутник V» - 0,37%, Hayat-Vax - 0,26%, CoronaVac - 0,19%, QazVac - 0,17%. Стоит отметить, что у подавляющего большинства заболевание протекало в лёгкой форме. Наименьшее количество заболеваний регистрируется после вакцинации QazVac, - сказал Жандарбек Бекшин.Санврач отметил, что вакцину изготовили на основе варианта штамма, который выделен от больных в Алматы. По заявлению заместителя по лечебной работе городской инфекционной больницы, после вакцинации отечественной вакциной у пациентов наблюдается меньше всего побочных проявлений по сравнению с другими вакцинами, а также отмечается более пролонгированное действие. Накануне стало известно, что для ревакцинации в Казахстане пока доступен только QazVac, так как обе его дозы идентичны по составу. Ревакцинация в стране началась в конце ноября. Её на 14 декабря прошли 136 тысяч человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.