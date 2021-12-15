Фото: Бөрлі Спорты/Facebook Как отметили в отделе физической культуры и спорта Бурлинского района, 2021 год стал насыщенным. Помимо чемпионатов ЗКО и республики, спортсмены из Аксая приняли участие в чемпионатах Азии, Европы и мира. Мерует Байниязова (студентка ЗКГУ им.Утемисова) стала чемпионом мира среди молодёжи по армрестлингу в столице Румынии, Бухаресте. Адильбек Сейсов стал бронзовым призёром чемпионата мира по боевому самбо, проходившем в Ташкенте. Нужно отметить, что золото по спортивному самбо на чемпионате мира в Ташкенте завоевала Гульдана Альмухамбетова, и хотя сейчас она выступает за Мангистаускую область, но аксайцы следят за её успехами и поддерживают землячку. Четыре золота в копилку спортивных побед Бурлинского района принёс паратаэквондист Малик Мукашев. Он стал победителем чемпионата Азии по паратаэквондо в Ливане, чемпионате Европы в Турции, республиканской спартакиаде в Нур-Султане. А недавно Малик Мукашев стал чемпионом мира по паратаэквондо. Чемпионат проходил в Турции, в Стамбуле, где аксайский спортсмен выступал в составе сборной РК по паратаэквондо. "Золото" Малика плюс две "бронзы" казахстанских паратаэквондистов принесло национальной сборной третье общекомандное место. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.