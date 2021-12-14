Фото с сайта Pixabay.com Внутренний сладкоежка рвётся на свободу? Не спешите потакать его желаниям. Давайте сначала разберёмся, почему хочется сладкого. Рассказываем об очевидных (и не очень!) причинах, почему нам иногда хочется сладостей так, что готовы съесть целый торт в одиночку.Человек, севший на строгую диету, отказывается от углеводов и частенько на завтрак выпивает только чашечку кофе, пропускает обед. Естественно в таком случае организм не получает необходимые калории и начинает требовать сладкое. для того, чтобы исключить такие случаи советуем вам не пропускать завтрак, пить много чистой воды, употреблять побольше фруктов, овощей и придерживаться сбалансированного питания., которые необходимо восстанавливать. Ученые давно доказали, что аппетит к сладкому повышается после физической нагрузки. Старайтесь тщательно подобрать вид физнагрузки. Не игнорируйте правилами здорового питания, употребляйте углеводы, жиры и белки. Не забывайте поесть за 3 часа до тренировок, а после выпейте протеиновый коктейль.. Стоит отметить, что в таком состоянии увеличивается синтез грелина, гормона, который вырабатывается в клетках слизистой оболочки желудка и стимулирует аппетит. В этом случае вам помогут занятия йогой, медитации, любимое хобби, спорт, дыхательные упражнения.Здесь так же как и во время стресса увеличивается количество грелина, а так же уменьшается количества лептина, что может привести к ожирению. Выход один — выспаться, ложиться и вставать в определенное время, не спать в дневное время, заниматься физической нагрузкой, не пользоваться перед сном смартфонами и не забивать на ночь желудок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.