Невыносимое желание съесть пару тройку шоколадных батончиков или пирожного могут указывать на усталость, стресс или даже проблемы со здоровьем. Несколько причин того, почему наш организм "требует" сладкого Фото с сайта Pixabay.com Внутренний сладкоежка рвётся на свободу? Не спешите потакать его желаниям. Давайте сначала разберёмся, почему хочется сладкого. Рассказываем об очевидных (и не очень!) причинах, почему нам иногда хочется сладостей так, что готовы съесть целый торт в одиночку. Первая причина — это голод. Человек, севший на строгую диету, отказывается от углеводов и частенько на завтрак выпивает только чашечку кофе, пропускает обед. Естественно в таком случае организм не получает необходимые калории и начинает требовать сладкое. для того, чтобы исключить такие случаи советуем вам не пропускать завтрак, пить много чистой воды, употреблять побольше фруктов, овощей и придерживаться сбалансированного питания. Занятие спортом так же требует большого количества энергии, которые необходимо восстанавливать. Ученые давно доказали, что аппетит к сладкому повышается после физической нагрузки. Старайтесь тщательно подобрать вид физнагрузки. Не игнорируйте правилами здорового питания, употребляйте углеводы, жиры и белки. Не забывайте поесть за 3 часа до тренировок, а после выпейте протеиновый коктейль. Стресс тоже провоцирует излишнюю тягу к конфетам и тортикам. Стоит отметить, что в таком состоянии увеличивается синтез грелина, гормона, который вырабатывается в клетках слизистой оболочки желудка и стимулирует аппетит. В этом случае вам помогут занятия йогой, медитации, любимое хобби, спорт, дыхательные упражнения. Ещё одна причина тяги к сладкому — не высыпание. Здесь так же как и во время стресса увеличивается количество грелина, а так же уменьшается количества лептина, что может привести к ожирению. Выход один — выспаться, ложиться и вставать в определенное время, не спать в дневное время, заниматься физической нагрузкой, не пользоваться перед сном смартфонами и не забивать на ночь желудок.