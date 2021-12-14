Иллюстративное фото из архива "МГ" Главным приоритетом этой страны является борьба с коррупцией. И даже глава государства готов посадить за решётку за взятничество своих родственников. Такая жёсткая политика действует на протяжении сорока лет. И всё это было достигнуто без расстрелов и репрессий. Политический деятель Ли Куан Ю, вступив на пост главы государства, снял с чиновников и их семей некую неприкосновенность. Также усилил бюро, которое занимается расследованием коррупционных дел и наделил его безграничными полномочиями. Агентством по борьбе с коррупцией были проверены банковские счета чиновников, а также членов их семей и друзей. Как только выяснялось, что человек живет не по средствам, начиналось незамедлительное расследование. Основная цель была побороть крупных взяточников, стоявших в правительстве. Судам было разрешено проводить конфискацию всех коррупционных доходов. Также агентство по борьбе с коррупцией даже расследовали дело самого правителя Ли Куан Ю, но ничего не находили. Если чиновник был пойман на преступлении, то он выплачивал государству огромный штраф и на долгое время отправлялся за решётку. Стоит отметить, что в государстве даже был принят закон для людей, которые жили не по средствам. Если у человека была дорогая собственность, его можно было считать коррупционером. А уже в судебном порядке люди доказывают обратное. Семьи коррупционеров ждёт не самое светлое будущее, так как после доказанной вины одного из членов семьи, хорошей работы и достатка лишались все остальные. Это считается огромным позором. Кроме того, госслужащие по мнению правителя, должны получать большие зарплаты. Он говорил, что это заслуженно, ведь человек трудится на благо народа. А также у госслужащих будет меньше соблазна брать взятки. Между прочим, коррупционеры были прославлены на все государство. Это печаталось на первых полосах в СМИ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.