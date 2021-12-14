В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -7..-9. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -3..-5 градусов. Ночью похолодает до -8..-9 градусов. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду.

15 декабря в Казахстане ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юге и юго-востоке пройдут дождь и снег. На севере, юго-западе, юго-востоке ожидается усиление ветра.