- Данный вид услуги оказывается в 18 медицинских организациях. Закуп по бюджету был порядка 211 миллионов тенге, лечение получили где-то 1 200 человек, среди них 60 детей, - отметил Арман Калибеков. - Уже в этом году развернуто 138 коек в тех же 18 медорганизациях. По итогам 11 месяцев этого года услуги получили более 2,5 тысяч жителей области, из них 70 детей. Бюджет составил порядка 300 миллионов тенге.
Паллиативная помощь - подход, направленный на улучшение качества жизни пациентов с серьёзными заболеваниями. Она позволяет предотвратить и облегчить страдания. Большинство нуждающихся в ней взрослых страдают такими хроническими заболеваниями, как сердечно-сосудистые, рак, СПИД и диабет.