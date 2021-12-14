- Данный вид услуги оказывается в 18 медицинских организациях. Закуп по бюджету был порядка 211 миллионов тенге, лечение получили где-то 1 200 человек, среди них 60 детей, - отметил Арман Калибеков. - Уже в этом году развернуто 138 коек в тех же 18 медорганизациях. По итогам 11 месяцев этого года услуги получили более 2,5 тысяч жителей области, из них 70 детей. Бюджет составил порядка 300 миллионов тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков, в прошлом году в области развернули 118 паллиативных коек и сестринского ухода.

Паллиативная помощь - подход, направленный на улучшение качества жизни пациентов с серьёзными заболеваниями. Она позволяет предотвратить и облегчить страдания. Большинство нуждающихся в ней взрослых страдают такими хроническими заболеваниями, как сердечно-сосудистые, рак, СПИД и диабет.

