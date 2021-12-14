- Такая сделка за наличные деньги исторически в мясо-сальной породе происходит впервые. Много кто кошкара не отдаёт за миллион, за 60 тысяч долларов, за 100 тысяч долларов. Фактически за наличку такая сделка проходит в первый раз по такой сумме, - пояснил уникальность ситуации Рустемов.

Скриншот с видео О необычной сделке рассказал блогер Анвар Рустемов. Сарыагашский овцевод Куаныш Мыктыбаев приобрёл у шымкентского фермера Рустама Тургунова барана-производителя за 40 тысяч долларов - почти 18 миллионов тенге. При совершении сделки присутствовали овцеводы-гиссароводы Туркестанской области.Рост барана составляет 1,05 метра. Гиссарская порода является самой крупной в мире среди всех культурных пород овец.

5aS5no5r0MQ

