К 30-летию Независимости Молодежный ресурсный центр совместно с Детской музыкальной школой провел акцию «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ - домбыра» в торговом центре «Жарсуат». Для жителей выступил оркестр народных инструментов «Жігер». Прозвучали такие кюи, как «Ерке сылқым», «Ақыртас» и народную песню «Қаракөзді». - Удивительная акция, мне очень понравилось. Честно говоря, забыли с ребенком зачем сюда пришли, стояли как завороженные слушали домбристов, - рассказала жительница Аксая Аклима. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.