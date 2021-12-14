Серик Маженов скончался от полученного ранения в больнице, передает корреспондент “Мой ГОРОД”. Начальник отдела теринспекции ЗКО погиб от огнестрельного ранения Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сегодня, 14 декабря, в 7:30 трое мужчин охотились в 15 километрах от села Акжайык Теректинского района в Бударинском заповеднике. - Во время перезарядки оружия 44-летний мужчина по неосторожности произвел выстрел, в результате чего, пуля попала в мужчину 1977 года рождения. Они своими силами доставили пострадавшего в больницу  поселка Акжайык. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование по статье 104 УК РК “Причинение смерти по неосторожности”, - рассказали в пресс-службе ведомства. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия. О гибели руководителя отдела Областной территориальной инспекции животного мира и охотничьего хозяйства ЗКО Серика Маженова стало известно от экоактивиста Сакена Дилдахмета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.