– О предстоящем освобождении осуждённого администрация учреждения информирует местные исполнительные органы, органы внутренних дел и службу пробации по избранному осуждённым месту жительства. В первую очередь амнистия охватит 420 человек, находящихся на учёте в службе пробации. Кроме этого, под амнистию подпадают 90 осужденных, среди которых двое мужчин старше 60 лет. Ещё 22 осужденных полностью освободят из мест заключения свободы, 68 осужденным сократят сроки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы по ЗКО, за 30 лет независимости Казахстана в стране проведены восемь амнистий. В этом году она коснётся осужденных, которые совершили преступления, не несущие серьёзную угрозу безопасности граждан и государства. В основном это кражи, хулиганство, неправомерное завладение транспортом, мелкое хищение.К слову, предыдущая амнистия проводилась в 2016 году, под которую попали 119 осужденных. 41 человек был освобождён, остальным сократили сроки наказания.