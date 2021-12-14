- Над улице Ашимова возведена 400-метровая эстакада, движение по которой планируется открыть до конца месяца. На данном отрезке организована временная схема движения со светофорным регулированием, - сообщили в ведомстве.Власти заверили, что до конца года пройдёт и технический запуск станций метро «Б. Момышулы» и «Сарыарка». Напомним, в начале июля премьер-министр Аскар Мамин осмотрел строящиеся объекты и поручил до конца 2021 года завершить все работы на станциях «Сарыарка» и «Достык». Спустя чуть больше недели строители метро отказались выходить на работу, требуя повышения зарплаты в два раза. В «Алматыметрокурылыс» заявили, что провели беседу и рабочие вернулись к исполнению трудовых обязанностей. Позже сообщили, что ещё строящуюся станцию «Достык» переименовали, дав ей имя Б. Момышулы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
