Также открыто движение на участке пробивки проспекта Абая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Строительство транспортной развязки на Рыскулова-Емцова завершили в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что открылось движение по развязке на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. Протяжённость эстакады через проспект составляет 186 метров. Также сегодня, 14 декабря, открыто движение на участке пробивки проспекта Абая от улицы Момышулы до улицы Алатау.
- Над улице Ашимова возведена 400-метровая эстакада, движение по которой планируется открыть до конца месяца. На данном отрезке организована временная схема движения со светофорным регулированием, - сообщили в ведомстве.
Власти заверили, что до конца года пройдёт и технический запуск станций метро «Б. Момышулы» и «Сарыарка». Напомним, в начале июля премьер-министр Аскар Мамин осмотрел строящиеся объекты и поручил до конца 2021 года завершить все работы на станциях «Сарыарка» и «Достык». Спустя чуть больше недели строители метро отказались выходить на работу, требуя повышения зарплаты в два раза. В «Алматыметрокурылыс» заявили, что провели беседу и рабочие вернулись к исполнению трудовых обязанностей. Позже сообщили, что ещё строящуюся станцию «Достык» переименовали, дав ей имя Б. Момышулы.