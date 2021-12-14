Сегодня, 14 декабря стражам порядка ЗКО в торжественной обстановке вручили ключи от 30 новых автомобилей JAC китайского производства. По информации пресс-службы департамента полиции региона, спецтранспорт оснащён современным оборудованием. Ездить на новых машинах будут участковые инспекторы города и области.

JAC Motors — китайская государственная компания, выпускающая автомобили и автобусы. Основана в 1999 году на базе автозавода «Цзянхуай», запущенном в 1964 году.

– Быть сотрудником полиции - это почётно, но в то же время нелегко. Вы вносите большой вклад в сохранение безопасности нашей страны. Жители региона обращаются в первую очередь к вам, когда им нужна помощь. Вы уделяете много времени и сил своей работе. За годы независимости при выполнении служебных обязанностей погибли 32 сотрудника полиции нашего региона, и мы должны принимать меры, чтобы таких случаев было меньше, - заявил аким ЗКО.