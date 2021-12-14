Начальник отдела теринспекции ЗКО погиб от огнестрельного ранения
Серик Маженов скончался, находясь в рейде, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Экоактивист Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook сообщил, что сегодня, 14 декабря, погиб руководитель отдела Областной территориальной инспекции животного мира и охотничьего хозяйства ЗКО Серик Маженов.
– Лично знал Серика. Он был честным и хорошим человеком. Работал в этой сфере более 15 лет. Невосполнимая утрата, - написал Дилдахмет.
По его словам, 44-летний Серик Маженов скончался вследствие неосторожного обращения с оружием. Информацию подтвердил руководитель РГУ «Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Кайрат Кадешев.
– Серик Маженов сегодня находился в рейде. Трагедия произошла около 9:30 в 10-12 километрах от села Акжайык Теректинского района. Выражаем соболезнования родным и близким покойного и его коллегам, - сказал Кайрат Кадешев, добавив, что сейчас проводятся следственные мероприятия.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО информировали, что трагический факт зарегистрировали. Более подробную информацию сообщат позже.
Серик Маженов работал в инспекции с 2005 года. Он хорошо известен журналистам региона как защитник животных. Маженов всегда поддерживал отношения с сотрудниками СМИ, отвечая на запросы и давая комментарии в любое время дня и ночи.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!