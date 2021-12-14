У них истёк срок действия визы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 12 граждан республики Шри-Ланка незаконно находились в Уральске По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, с шестого по 12 декабря в Казахстане прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". В ходе него девятого декабря стражи порядка выявили 12 граждан республики Шри-Ланка. Семь мужчин и пять женщин незаконно находились на территории Уральска, у них истёк срок действия визы. В отношении как самих иностранцев, так и принимающей стороны составили административные протоколы за нарушение миграционного законодательства. Материалы дела направлены в суд. В департаменте полиции на транспорте накануне сообщали, что авиакомпанию оштрафовали на 2 млн тенге за трудоустройство иностранца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.