Теперь срок использования составит до 20 рабочих дней, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Средний размер пенсии в Казахстане продолжает снижаться Иллюстративное фото из архива "МГ" В «Отбасы банк» сообщили об изменении срока использования пенсионных накоплений.
- После поступления средств ЕПВ на специальный счёт у вас будет возможность использовать их по назначению в течении 20 рабочих дней (ранее было 45 дней - прим. автора). Отсчёт 20 рабочих дней начинается не с момента отправки заявки, а с момента поступления на счёт, - говорится в сообщении.
Нововведения начали действовать с 14 декабря. Ранее в банке сообщали, что пополнить жилищные депозиты за счёт пенсионных казахстанцы смогут с 16 декабря. Для информационной безопасности платформа www.enpf-otbasy.kz доступна только с казахстанских IP-адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров. Также напоминаем, что действие прежних порогов достаточности продлят до первого апреля 2022 года по поручения президента.