Новые скоростемеры в Уральске: допустимую скорость увеличили на 6 участках
В полиции отмечают более культурное вождение водителей в точках установки скоростемеров, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Заместитель начальника управления административной полиции ДП ЗКО Олжас Ибрайымов отметил, что с появлением стационарных автоматических систем фиксации скорости "Призма-StoS" в Уральске значительно сократилось количество ДТП.
- Если раньше на некоторых участках ограничение скорости перед новыми скоростемерами было 40 км/ч, то сейчас на всех 40 точках ограничение скорости составляет 60 км/ч, - сказал Ибрайымов.
Речь идёт об участках:
улица Белая Казарма, напротив дома №4 (ограничение 60 км/ч);
проспект Абулхаир-хана, 2/1 св. опора №19 (ограничение 60 км/ч);
проспект Н.Назарбаева, 197 (ограничение 60 км/ч);
дорога Уральск-Желаево, 4-й микрорайон, световая опора № 3 (ограничение 60 км/ч);
улица Махамбет - Исатая, 84 (ограничение 60 км/ч);
Кроме того, на окружном шоссе Уральска после нескольких ДТП ограничили скорость с 80 км/час до 60 км/час.
С полуночи 23 октября 40 установленных стационарных автоматических систем фиксации скорости "Призма-StoS" начали фиксировать нарушения ПДД. Только за два выходных дня уральские водители совершили порядка 10 тысяч нарушений. Был случай, когда всего за шесть дней водитель нарушила правила 43 раза. На начало ноября было зафиксировано новыми скоростемерами более 25 тысяч нарушений. Кроме того недавно отличился водитель Mercedes на российских номерах. Он нарушил ПДД 97 раз на 2,4 миллиона тенге.
