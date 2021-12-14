– Мы закупили 25 новых комфортабельных автобусов марок "ЛиАЗ" и "ПАЗ Vector", они будут обслуживать городские маршруты №5 и №43. Техника современная, имеются все удобства для горожан. Автобусы купили в лизинг через "Фонд развития промышленности Казахстана", в этом нам большую поддержку оказал акимат города. Автобус "ЛиАЗ" стоит 61,5 миллиона тенге, его длина составляет 12 метров, вместительность - 110 человек. Стоимость "ПАЗ Vector" составляет 26 миллионов тенге, вместимость - 72 человека, - рассказал Кайрат Искаков.

– Мы очень рады, что получили новые автобусы, что горожане будут ездить с комфортом. Автобусы очень удобные, тёплые, есть отдельная кабина для водителя, места для инвалидов, коробка автомат, котёл для отопления стоит, - делится Алексей Капранов.

– Покупка новой техники является очередной хорошей новостью для горожан. Ведь общественный транспорт - это главная артерия больших городов. Ведь горожане часто пользуются ими, ездят на работу, на учёбу и по своим делам. В городе работают 27 городских маршрутов, которые обслуживают шесть автобусных парков. Из года в год мы стараемся улучшить оказываемые услуги в этой сфере, - сказал аким города.

Сегодня, 14 декабря, в Уральске прошла официальная презентация новых автобусов. Как рассказал генеральный директор ТОО "Орал Авто Транс" Кайрат Искаков, подвижной состав приобрели в лизинг через "Фонд развития промышленности Казахстана".Все автобусы оборудованы камерами видеонаблюдения, указателями, местами для людей с ограниченными возможностями. По словам генерального директора автопарка, в течение пяти лет они намерены полностью обновить маршрут №5. На маршруте №43 же уже курсируют новые автобусы. Водитель городского маршрута №5 Алексей говорит, что автобусы полностью соответствуют современным требованиям.Ежедневно в Уральске на линии выходят 300 автобусов, которые обслуживают городские маршруты. На официальной презентации присутствовал аким города Абат Шыныбеков, который отметил, что руководство города уделяет особое внимание пассажирскому транспорту.