- Также у пациентки укушенные ссадины обеих плеч, предплечья, кисти, обеих бедёр и голени. Состояние на сегодня остаётся стабильно тяжёлым, девочка находится в отделении реанимации, - рассказали в ведомстве.

Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Атырауской области Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, пациентка 2008 года рождения поступила в детскую областную больницу 13 декабря в 19:50 часов в тяжёлом состоянии. На девочку напали сразу четыре бродячих пса. Медики диагностировали у ребёнка обширную глубокую укушенную рану левой плечевой области, глубокие укушенные раны лица, параорбитальной области (глазницы) и лба слева.Отметим, что за 11 месяцев этого года за помощью к медикам обратились 380 детей, пострадавших от укусов животных. В 152 случаях из них детей укусили бродячие псы, в 183 случаях -домашние собаки. Также зафиксировано 15 случаев укуса бездомных кошек и 23 случая - домашних.