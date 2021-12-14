Аким Атырауской области прокомментировал задержание своего заместителя
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов признался, что расстроился, когда узнал о задержании своего заместителя Бакытгуль Хаменовой, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
– Место Хаменовой никто не занял. Функции Хаменовой распределены между основными заместителями акима. Идёт расследование, всё будет ясно после расследования. Я не могу комментировать (выдвинутые в адрес Хаменовой обвинения. - прим.автора), пока следствие идёт, - ответил Досмухамбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах после заседания правительства.
На вопрос о том, как он отреагировал на задержание Хаменовой, аким ответил: "Конечно, я расстроился". Он пояснил, что после ареста не общался с ней, и что правоохранительные органы не вызывали его на допрос.
Также глава региона ответил на слухи о том, что в ближайшее время он покинет должность.
– У меня нет такой информации, не слышал. (...) Есть закон, который регулирует этот вопрос. И если будет установлено, что кто-то из моих подчиненных, в прямом подчинении, заместителей, совершил коррупционное правонарушение, то согласно закону я должен буду и подам в отставку, а там уже решение за главой государства, - сказал Досмухамбетов.
По его словам, после коррупционного скандала возведение памятника Абаю в Атырау может задержаться.
– Решение о памятнике, если не ошибаюсь, было в 2016 году. Во время пандемии мы не могли провести работы, были планы установить памятник в этом году. Да, может затянуться, а может не затянуться. Я не могу сказать, повлияет ли расследование, - ответил аким, добавив, что установка памятника не приостанавливалась.
Напомним, о задержании чиновницы стало известно 10 декабря. Её и руководителя областного управления культуры подозревают в получении взятки в размере 4,5 миллионов тенге. 12 декабря следственный суд санкционировал в отношении чиновницы меру пресечения в виде домашнего ареста.
Бакытгуль Хаменова была назначена заместителем акима Атырауской области в марте 2020 года. До этого была депутатом мажилиса Парламента Казахстана VI созыва от партии Nur Otan, а также членом комитета по вопросам экологии и природопользованию.
