Информацию о том, что казахстанцам для ревакцинации доступен только QazVac, прокомментировал министр здравоохранения, передаёт Sputnik Казахстан. В ЗКО началась ревакцинация против COVID-19 Пользователи социальных сетей сообщают о том, что при прохождении ревакцинации им предлагают только отечественный препарат QazVac. При этом сам же Минздрав давал рекомендации по использованию разных препаратов для прохождения ревакцинации. Министр здравоохранения Алексей Цой в кулуарах правительства сообщил, что в Казахстане для ревакцинации будут использовать «Спутник Лайт».
- Как только появится, тоже будет доступен. Мы по «Спутник Лайту» переговорили, сейчас у нас переговоры по поставкам. Сейчас мы рассматриваем два пути, какой быстрее - либо на нашем (заводе - прим. автора), либо мы сможем быстрее привезти, - добавил Цой.
Использовать «Спутник V» для ревакцинации нельзя, так как вакцина имеет два разных компонента, пояснил министр. Ревакцинация в стране началась в конце ноября. Её на 14 декабря прошли 136 тысяч человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.