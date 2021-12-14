Мужчина ездил без страховки, рассчитывая, что его нарушения останутся безнаказанными, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".Фото из архива "МГ" Заместитель начальника управления административной полиции ДП ЗКО Олжас Ибрайымов рассказал, что злостного нарушителя удалось задержать буквально на прошлой неделе.
- Водитель Mercedes "накопил" штрафов на сумму 2,4 миллиона тенге. Эти нарушения были зафиксированы с 23 октября. Он управлял транспортным средством без страхового полиса и находился в розыске. Водителей без страховок, мы останавливаем с помощью системы автоураган. Mercedes на номерах с российским учётом. Всего у водителя было зафиксировано 97 нарушений, - пояснил Олжас Ибрайымов. - После задержания были наложены все штрафы, составлен протокол, так как ездил без страховки, и в тот же день все штрафы были взысканы.К слову, водитель оплатил сразу половину от полной суммы штрафов - 1,2 миллиона тенге. Всего с начала работы новых скоростемеров было зафиксировано более 35 тысяч нарушений на общую сумму более 349 миллионов тенге. С полуночи 23 октября 40 установленных стационарных автоматических систем фиксации скорости "Призма-StoS" начали фиксировать нарушения ПДД. Только за два выходных дня уральские водители совершили порядка 10 тысяч нарушений. Был случай, когда всего за шесть дней водитель нарушила правила 43 раза. На начало ноября новыми скоростемерами было зафиксировано более 25 тысяч нарушений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.