- Сотрудниками миграционной полиции выявлен факт привлечения гражданина Узбекистана 1980 года рождения на работу, не соответствующую должности, указанной в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы. В отношении руководства одной из авиакомпании страны транспортными полицейскими составлен административный протокол и наложено административное взыскание в виде штрафа 700 МРП (2 041 900 тенге), - сказал Онал Бекиев.

Начальник департамента полиции на транспорте МВД Онал Бекиев сообщил, что за нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлекли 162 иностранца. Из них 151 гражданин СНГ и 11 граждан дальнего зарубежья. 25 из них выдворили за пределы страны.Оштрафовали и самого работника. Он выплатит в казну 25 МРП - 72 925 тенге.