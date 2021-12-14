В аварии погиб мужчина, ещё трое пострадавших были доставлены в центральную больницу Акжайыкского района, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП на трассе Уральск - Атырау: один погиб, трое пострадали 13 декабря примерно в 13:00 на 122-ом километре трассы Уральск - Атырау на территории Акжайыкского района произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина и ещё трое пострадали. На месте работали спасатели. Сегодня, 14 декабря, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали о состоянии пострадавших.
- У 21-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и ушиб таза. Госпитализирован в хирургическое отделение. Его состояние без изменений. 34-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Его состояние также без изменений. У 45-летнего пострадавшего диагностирована политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра со смещением. Закрытый перелом седалищной кости таза. Закрытый перелом рёбер. Компрессионный перелом тела четвёртого грудного позвонка. Травматический шок. У этого пациента состояние без ухудшений, он находится в реанимации, - пояснили в пресс-службе ведомства.
Врачи делают все возможное, чтобы пациенты пошли на поправку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО