- Фельдшер скорой помощи попал в ДТП при исполнении служебных обязанностей. В настоящее время находится в отделении нейрохирургии под наблюдением врачей. Состояние пациента стабильное, - пояснили в ведомстве

Иллюстративное фото из архива "МГ" ДТП произошло в микрорайоне Водниково-2. Столкнулись карета скорой помощи и внедорожник Volkswagen Touareg, в результате чего неотложка опрокинулась на бок. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, в приёмное отделение областной больницы поступил пациент 1994 года рождения.Молодому человеку диагностировали сотрясение мозга и челюстно-лицевые травмы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.