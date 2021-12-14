- По словам задержанного, неизвестный попросил его разобрать терминал. Этот аргумент не правдоподобен. Мужчина орудовал ломом, молотком и стамеской. Ему удалось снять экран, выбить металлический замок, но саму будку открыть не получалось, последняя надежда была на лом, на этом и задержали сотрудники полиции, - рассказали в ведомстве.

Изображение с сайта Pixabay В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что инцидент произошёл в микрорайоне Айнабулак. Приехавшие на вызов стражи порядка задержали молодого человека 1997 года рождения.Молодого человека доставили в управление полиции Жетысуского района. В полиции отметили, что показания задержанного всё-таки проверят. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.