Реализуется оптимистичный сценарий по заболеваемости COVID-19 в Казахстане - Цой
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании правительства доложил об эпидемиологической обстановке в стране, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По словам главного врача страны, по сравнению с августом, заболеваемость снизилась в 1,2 раза. За последний месяц - в 3,1 раз.
- Число стационарных и амбулаторных больных снизилось в 1,7 раза. Занятость инфекционных коек составила 23%, реанимационных коек - 20%, - сказал Цой.
В стране продолжается вакцинация населения. Первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил порядка 78%. Вторым компонентом привито более 8,3 млн человек с охватом 73% от подлежащего взрослого населения. Вакциной Pfizer первым компонентом вакцинировано 188 906 человек, вторым компонентом - 19 386 человек.
- Вакцинация продолжается. Ревакцинацию в Казахстане получили 136 тысяч граждан. В целом реализуется оптимистичный сценарий по заболеваемости по коронавирусу в Казахстане, - отметил глава Минздрава.
Ранее Алексей Цой озвучивал сценарий эпидситуации.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!