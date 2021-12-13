13 декабря прошел четвертый заключительный этап Республиканской олимпиады учащихся 5-6 классов в офлайн-формате. Она была организованна Республиканским научно-практическим центром «Дарын».

По результатам олимпиады ученик 5 класса школы-лицея №6 г.Аксай Куанали Нурай занял 1 место по естествознанию. Руководитель - Айсагалиева Алмагуль Маратовна. Ученик 5 класса школы-лицея №6 Дархан Ескали занял 3 место по математике.

Руководитель - Аязбаева Кенжегыз Васильевна.

