Фото с сайта pexels.com Перед тем, как приступить к выведению пятен из мягкой мебели, обязательно пропылесосьте его, или выбейте пыль. Потому что без этого, можно сделать только хуже. Вы с легкость избавитесь от одного пятна, но от пыльных загрязнений могут появиться разводы или грязная каемка вокруг пятна на ткани. После этого смело приступайте к пятнам. Кстати, чем раньше приняться за это дело, тем больше вероятности удалить все пятна на 100%.Необходимо на жирное пятно насыпать мела и подождать. Он воздействует как природный адсорбент, иными словами впитает весь жир в себя. Затем аккуратно сметите его щеткой и снова засыпьте новой порцией мела. И так, пока пятно совсем не исчезнет. Кроме того, мел можно заменить пищевой содой, крахмалом или детской присыпкой. Посыпьте пятна, оставите на пару часов, а затем сметите щеткой или пропылесосьте.Ни в коем случае не стоит отмывать пятна горячей водой. Кровь выводится исключительно холодной и мыльной водой. Если это свежее пятно, то стоит приготовить кашеобразную смесь из талька и воды. Нанесите средство на пятно и оставьте его высыхать. После аккуратно удалите все щеткой. Если вдруг талька или присыпки не оказалось под рукой, используйте крахмал или кукурузную муку.Если случилось непредвиденное, и малыш упустил на диван, то сразу же положите на пятно максимальное количество сухих салфеток, чтобы по большей возможности вывести из ткани влагу. Далее достаточно обработать это место раствором лимонной кислоты или спиртом.