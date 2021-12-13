14 декабря на севере ЗКО ожидается туман. В Уральске ночью и утром также прогнозируется туман. Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО В Казахстане ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юго-востоке страны сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -3..-5, ночью похолодает до -11..-13. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..+2 градусов, ночью -6..-8 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -4..-6 градусов. Ночью похолодает до -11..-13 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью опустятся до -3..-5 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
