- В настоящее время в инфекционных стационарах области получают лечение: в домашних условиях — 88 человек, в модульной больнице — 59 пациентов, в районных инфекционных стационарах — 20 пациентов, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз — 9 пациентов. За прошедшие сутки (12 декабря) от коронавирусной инфекции вылечились 24 человека. 14 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, из них четыре пациента в отделениях реанимации подключены к ИВЛ, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что за прошедшие сутки 12 декабря в Атырауской области не было зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19.Стоит отметить, что по темпам распространения коронавирусной инфекции Атырауская область находится в «зеленой» зоне.