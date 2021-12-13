- Пострадавшие доставлены в центральную больницу Акжайыкского района. У 21-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и ушиб таза. Госпитализирован в хирургическое отделение. 34-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. 45-летнего пострадавшего диагностирована политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра со смещением. Закрытый перелом седалищной кости таза. Закрытый перелом рёбер. Компрессионный перелом тела четвёртого грудного позвонка. Травматический шок, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Volkswagen и Mitsubishi

- На месте ДТП работают сотрудники полиции. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - пояснили в департаменте полиции ЗКО.

По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на 122-ом километре трассы Уральск - Атырау на территории Акжайыкского района произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина и ещё трое пострадали. На месте работали спасатели.В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что в результате столкновенияпогиб 42-летний водитель второго авто.